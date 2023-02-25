Fenerbahçe rahat kazandı

FENERBAHÇE 4-0 KONYASPOR

Maçtan Dakikalar

11. dakikada Willian Arao'nun uzun pasında ceza sahası içi son çizgiden Lincoln'ün içeriye çevirmek istediği pasta Endri Çekici'nin elle oynaması sonrası hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

13. dakikada penaltıyı kullanan Enner Valencia'nın şutunda kaleci Erhan'ın elinden seken top iki direğe de çarparak ağlarla buluştu. 1-0

22. dakikada Willian Arao ile kafa topuna yükselen Mame Diouf, rakibine yaptığı müdahale sonrası hakem Halil Umut Meler tarafından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

37. dakikada çalımlarla sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Diego Rossi'nin şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

45+6. dakikada Ferdi'nin pasında sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Diego Rossi bekletmeden arka direğe ortaladı. Topu iyi takip Valencia'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0

61. dakikada Diego Rossi'nin ceza sahası içinin sağından ortasında arka direkte Enner Valencia'nin kafayla indirdiği topla ceza sahası dışı solunda buluşan Lincoln şutunu çekti. Kaleye giden topa kale önünde Joshua King'in dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0

67. dakikada sağ kanatta bulunan Ferdi Kadıoğlu pasını Miha Zajc'a aktardı. Zajc'ın sağ taraftan ceza sahası içine girip uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Erhan Erentürk meşin yuvarlağı kornere çeldi.

74. dakikada orta sahada topu alan Arda Güler rakiplerini çalımlayıp ceza yayının sağından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kale üzerinden dışarıya gitti.

78. dakikada Miguel Crespo'nun ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta arka direkte iyi yükselen Attila Szalai'nin kafa vuruşunda uzak köşeye giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-0

Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Meler, Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Attila Szalai, Lincoln Henrique, Willian Arao (Miguel Crespo dk. 57), İrfan Can Kahveci (Emre Mor dk. 57), Miha Zajc (Oosterwolde dk. 68), Diego Rossi (Serdar Dursun dk. 80 ?), Enner Valencia, Joshua King (Arda Güler dk. 68)

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Osayi-Samuel

Teknik Sorumlu: Joao de Deus

Konyaspor: Erhan Erentürk, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Francisco Calvo, Guilherme, Oğulcan Ülgün, Bouchalakis, Soner Dikmen, Konrad Michalak (Mehmet Büyüksayar dk. 41), Endri Çekici (Uğurcan Yazğılı dk. 68), Mame Diouf

Yedekler: Deniz Ertaç, Mehmet Erdoğan, Yasir Subaşı, Pavicic, Robert Muric, Kahraman Demirtaş, Cebrail Karayel

Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic

Goller: Valencia (dk. 13 pen. ve 45+6), Joshua King (dk. 61), Attila Szalai (dk. 78) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Mame Diouf (dk. 22) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Willian Arao (Fenerbahçe), Calvo, Ahmet Oğuz (Konyaspor)

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