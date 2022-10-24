Fenerbahçe, Rennes maçı hazırlıklarına başladı

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle antrenmanı sürdüren futbolcular ardından 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres günü tedavi programlarıyla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Rennes ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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