Fenerbahçe, Rennes maçı hazırlıklarını tamamladı

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman spor salonunda gerçekleşen kuvvet ve dayanıklılık antrenmanla başladı. Sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle antrenmanı sürdüren futbolcular, ardından 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Öte yandan sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres günü tedavi programlarıyla tamamladı.

Halit Arslan - Muharrem Çam



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