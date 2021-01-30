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Fenerbahçe - Rizespor Canlı Anlatım

Fenerbahçe - Rizespor Canlı Anlatım
Fenerbahçe - Rizespor Canlı Anlatım

Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe ile Rizespor karşı karşıya geliyor.

FENERBAHÇE 1-0 RİZESPOR

CANLI ANLATIM

45' Kaleyi karşıdan gören noktadan kazanılan serbest vuruşta Valencia'nın müthiş vuruşunda top ağlarla buluştu.

43' Çaykur Rizespor'da Melnjak, Valencia yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü.

35' Çaykur Rizespor etkili geldi. Sağ kanattan kale önüne yapılan ortada Samudio topa dokunamadı.

30' Bu dakikalarda tempo oldukça düştü.

25' Sol kanattan paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Caner'in ortasında Samatta'nın kafa vuruşunda top kaleci Gökhan'da kaldı.

12' Maçta tempo oldukça yüksek. Orta sahalar çok hızlı geçiliyor.

7' Sol kanattan Caner'in kullandığı köşe vuruşunda Szalai'nin kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.

4' Sol kanattan Melnjak'ın ortasında kaleci Altay kalesini terk edip topa sahip oldu.

1' Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Gustavo, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Meriah, Melnjak, Donsah, Dokovic, Boldrin, Fabricio, Michalak, Samudio

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