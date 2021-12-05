Fenerbahçe Rizespor Maç Anlatımı

FENERBAHÇE 1-0 ÇAYKUR RİZESPOR

Maçtan Dakikalar

1'Maç başladı

5' Rizespor gole çok yaklaştı! Pohjanpalo'nun araya pasında savunma arkasına sarkan Umar'ın ceza sahasında yaptığı vuruşta Szalai çizgide yaptığı müdahale ile topun ağlara gitmesine izin vermedi.

9' Crespo, Sabo'ya yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.Sarı Kart - Miguel Crespo

12' Szalai'nin savunma arkasına gönderdiği uzun topa Berisha hareketlendi ancak kaleci Gökhan daha hızlı çıkarak topa sahip oldu.

13' GOL! Berisha, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Rossi'nin sağ kanattan ortasında kale önünde Berisha'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu.Gol - Mergim Berisha

17' Ferdi sağ kanattan içeri kesti. Savunma, topu kornere gönderdi. Ancak öncesinde hakem, Berisha'nın Selim Ay'a faul yaptığını tespit etti.

20' Mesut'un pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Berisha, topla buluşur buluşmaz şutunu çekti. Ancak şutta isabet yok, top üstten dışarı çıktı.

34' Crespo'nun araya pasında savunma arkasına sarkan Rossi sol kanattan ceza sahasına girdi. Karşı karşıya kaldığı pozisyonda Rossi, Gökhan'ı geçemedi.

45' Crespo'nun hatasında topu kapan Umar, sol kanattan hızla ceza sahasına sokuldu. Umar, pasını kale önüne aktardı ancak Szalai'nin müdahalesiyle top, Berke'de kaldı.

45' Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.

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İLK 11'LER:

FENERBAHÇE: Berke, Min-Jae Kim, Szalai, Tisserand, Crespo, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Osayi Samuel, Diego Rossi, Mesut Özil, Berisha.

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Fabricio, Selim Ay, Holmen, Cemali, Djokovic, Erik Sabo, Boyd, Boldrin, Aminu, Pohjanpalo