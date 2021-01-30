Fenerbahçe, Rizespor'u tek golle geçti

Maçtan dakikalar

7. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşu direkt kaleye yöneldi. Bu pozisyonda kaleci Gökhan Akkan topu son anda kornere yolladı.

26. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan ceza sahası içine gönderdiği ortada savunmanın arasından iyi yükselen Thiam kafayı vurdu ancak kaleci Gökhan bu pozisyonda topa sahip oldu.

34. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Samatta'nın şutunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak

Pelkas'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun aşırtma denemesinde top üstten auta gitti.

35. dakikada Çaykur Rizespor tehlikeli geldi. Baiano'nun sağdan ceza sahasına gönderdiği ortada kale önünde Samudio topuğuyla vuruş yaptı, top yandan dışarı gitti.

38. dakikada Pelkas'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Samatta ceza sahası önüne kadar gelip sol ayağıyla plase bir vuruş yaptı ancak meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

45+1. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Valencia uzaktan çok sert bir vuruş yaptı. Direğe çarpan top ardından filelere gitti. 1-0

49. dakikada Caner Erkin'in uzaklaştırmak istediği topu Moroziuk kafayla Samudio'ya indirdi. Bu futbolcunun sert şutunda top az farkla auta gitti.

56. dakikada orta sahadan kaptığı topla süratle ilerleyen Michalak ceza sahasına girip çok sert vurdu, Serdar Aziz'e çarpan top az farkla kornere çıktı.

70. dakikada yaşanan bir pozisyon sonrasında Marius Sumudica saha içine bir şeyler söyledi ardından da alkışladı. Bu hareket üzerine Abdülkadir Bitigen, Sumudica'yı ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

75. dakikada Valencia'nın pasında topla buluşan Gustavo ceza sahası önüne gelip uzaktan şansını denedi ancak kaleci Gökhan bu pozisyonda gole izin vermedi.

77. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Samudio, Soderlund ile verkaç yapıp kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda top az farkla üstten dışarı gitti.

86. dakikada Osayi Samuel'e arkadan yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı kartını gören Baiano, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Stat: Ülker

Hakemler: Abdülkadir Bitigen, Kemal Yılmaz, Mustafa Savranlar

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, Thiam (Osayi Samuel dk. 61), Valencia (Sosa dk. 79), Pelkas (Mert Hakan dk. 61), Samatta (Cisse dk. 89 ?)

Yedekler: Harun, Lemos, Tolga, Novak, İsmail Yüksek, Ademi

Teknik Direktör: Erol Bulut

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Meriah, Melnjak (Soderlund dk. 57), Donsah (Doğan dk. 89 ?), Baiano, Djokovic, Michalak (Andrade dk. 69), Boldrin (Onur dk. 89 ?), Samudio

Yedekler: Tarık, Zafer, Chatziisaias, Yasin, Murat

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Goller: Gökhan Akkan (dk. 45+1 k.k.) (Fenerbahçe)

Kırmızı kartlar: Marius Sumudica (dk. 70) (Teknik Direktör), Baiano (dk. 86) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Melnjak, Boldrin, Andrade (Çaykur Rizespor), Serdar (Fenerbahçe)