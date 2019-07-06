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Fenerbahçe salonda çalıştı

Fenerbahçe salonda çalıştı
Fenerbahçe salonda çalıştı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Topuk Yaylası Tesisleri'nde günün ilk idmanını salonda gerçekleştirdi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'nin Kaynaşlı İlçesi'nde bulunan Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan Fenerbahçe, sabah saatlerinde gerçekleştirdiği günün ilk antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman denge çalışmalarıyla başladı ve ardından salonda iki grup halinde yapılan dayanıklılık ve kuvvet çalışmalarıyla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.  

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