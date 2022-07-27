Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne erken havlu attı

Maçtan Dakikalar

2. dakikada sağdan İrfan Can'ın kullandığı köşe vuruşunda Dinamo Kiev savunması topu uzaklaştırdı. Dönen topla buluşan İsmail Yüksek'in vuruşunda altıpas üzerinde oluşan karambolde topla buluşan Rossi'nin şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

20. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza yayı önü sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

22. dakikada Dinamo Kiev savunmasının uzaklaştırmak istediği top İrfan Can'da kaldı. Bu futbolcunun bekletmeden pasında topla buluşan King'in şutunda meşin yuvarlak uzak direk tarafına doğru açıldı. Çizgi üzerinde Valencia topu kontrol ederek dar açıdan kaleye yaptığı vuruşta Dinamo Kiev savunması topu kornere gönderdi.

57' GOL! Buyalskiy, Dinamo Kiev'i öne geçiren golü kaydetti. Kedziora'nın ceza sahasının sağından içeri çevirdiği topa kale önünde vuruşunu yapan Buyalskiy, topu ağlara gönderdi.Gol - Vitaliy Buyalskyi

68' Valencia ceza sahasında yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını işaret etti.

70' Valencia kullandığı penaltı vuruşunda kaleciyi geçemedi.Kaçan Penaltı - Enner Valencia

89' Szalai, Fenerbahçe'ye beraberliği getiren golü kaydetti.Gol - Attila Szalai

90' Karşılaşmanın sonunda en az 4 dakika daha oynanacak.

90' Karşılaşmada normal süre sona erdi.

114' GOL Karavaev, Dinamo Kiev'i 2-1 öne geçirdi. Vivcharenko'nun sol kanattan içeri kestiği topa ceza sahasının sağından vuruşunu yapan Karavaev, topu ağlara gönderdi.Gol - Oleksandr Karavaev

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Stat: Ülker

Hakemler: Massimiliano Irrati, Filippo Meli, Domenico Rocca

Fenerbahçe: Altay, Osayi- Samuel, Tisserand, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Arao, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Rossi, King, Valencia

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Pelkas, Henrique, Serdar Dursun, Bruma, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Zajc, Crespo, Novak, Burak Kapacak, Emre Mor

Teknik Direktör: Jorge Jesus

Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Zabamyi, Popov, Dubinchak, Shaparenko, Sydorchuk, Tsygankov, Buyalskiy, Verbic (Vanat dk. 38), Besedin

Yedekler: Boyko, Vivcharenko, Burda, Shepeliev, Andriyevskiy, Garmash, Karavaev, Kravchenko, Tymchyk, Syrota, Antiukh

Teknik Direktör: Mircea Lucescu

Sarı kartlar: Tsygankov, Sydorchuk, Dubinchak (Dinamo Kiev) İsmail Yüksek, Osayi-Samuel, Valencia (Fenerbahçe)

Bora Akyol - Samet Yalçın

