Fenerbahçe şampiyonluk yolunda yara aldı

Maçtan Dakikalar

1'Maç başladı

9. dakikada Mustafa Pektemek'in pasında sol tarafta topla buluşan Davidson'un ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

22. dakikada sol tarafta topla buluşan Caner'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Marafona meşin yuvarlağı oyun alanı içine çeldi.

23. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topu alan Salih'in sert şutunda top direğe çarpıp auta çıktı.

28. dakikada Mesut Özil'in sağ taraftan verdiği pasta ceza sahası içinde topa hamle yapmak isteyen Valencia savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. Penaltı kararı öncesinde ofsayt olduğu için VAR tarafından iptal edildi.

33. dakikada Caner'in sol taraftan verdiği pasta ceza sahası dışında topu alan Valencia meşin yuvarlağı Ozan'a bıraktı. Ozan Tufan'ın gelişine yaptığı vuruşta top direğin yanından auta çıktı.

35. dakikada Davidson'un verdiği pasta ceza sahası dışında topu alan Berkan'ın sert şutunu kaleci Harun kornere çeldi.

43. dakikada Davidson'a yaptığı müdahale sonucunda Gökhan Gönül, hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı. Pozisyona yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırırken, VAR ile ofsayt kararı iptal edildi. Gökhan gördüğü kırmızı kart sonrası oyun dışında kaldı.

45'İlk yarı sona erdi

46' İkinci yarı başladı

61. dakikada Ozan Tufan'ın sağ taraftan ceza sahası içine açtığı ortada Valencia'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

67. dakikada sağ tarafta topu alan Juanfran'ın ceza sahası içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına döndü.

75. dakikada ceza sahası dışında topu alan Efkan'ın sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanı içine döndü.

87. dakikada ceza sahası dışında Sosa'nın uzaklaştırmaya çalıştığı topu alan Salih'in şutunda meşin yuvarlağı kaleci Harun oyun alanı içine çeldi.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Abdullah Bora Özkara

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan (Efkan dk. 71), Siopis, Salih (Umut dk. 88 ?), Davidson (Tayfur dk. 87 ?), Efecan (Kadzior dk. 80 ?), Mustafa (Bareiro dk. 80 ?)

Yedekler: Serkan, Fatih, Alpay, Ceyhun, Hasan Hüseyin

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Fenerbahçe: Harun, Gökhan ?, Serdar, Attila Szalai, Caner (Novak dk. 90+3 ?), Sosa, Mert Hakan (Gustavo dk. 46), Ozan, Mesut Özil ? (Osayi-Samuel dk. 64), Pelkas (Sinan dk. 80 ?), Valencia (Tisserand dk. 90+3 ?)

Yedekler: Osman, Ferdi, Cisse, Thiam, Samatta

Teknik Sorumlu: Emre Belözoğlu

Kırmızı kart: Gökhan Gönül (dk. 43) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Tzavellas, Berkan, Efkan (Alanyaspor)