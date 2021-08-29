Fenerbahçe seriyi bozmadı

Maçtan Dakikalar
1' Maç başladı
18. dakikada Marcel Tisserand'ın sağdan verdiği pasta penaltı noktası üzerinde topla buluşan Osayi Samuel, uygun durumda pozisyondan yararlanamadı.
26. dakikada Cesar Pinares'in soldan pasında topla buluşan Naderi, kaleci Altay'ı geçemedi.
43. dakikada Osayi Samuel'in sağdan çaprazdan verdiği pasta kale önünde topla buluşan Muhammed Gümüşkaya topu auta attı.
45'ilk yarı sona erdi
46'ikinci yarı başladı
47. dakikada Muhammed Gümüşkaya'nın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Valencia'nın şutu kalecinin son anda müdahalesiyle kornere çıktı.
51. dakikada Altay ceza sahasının sol çaprazında topla birlikte rakiplerini tek tek geçen Ferdi Kadıoğlu, ceza yayının sol köşesinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
55. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun soldan verdiği ara pasta kale önünde topla buluşan Valencia, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen
Altay: Mateusz Lis, Mohammad Naderi, Eric Björkander, Murat Akça, İbrahim Öztürk, Cebrail Karayel (Eren Erdoğan dk. 83 ?), Andre Poko (Marco Paixao dk. 87 ?), Cesar Pinares (Serge Arnaud Aka dk. 58), Khaly Thiam, Leandro Kappel (Martin Rodriguez dk. 58), Daouda Bamba (Ahmed Rayyan dk. 58)
Yedekler: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü, Zeki Yıldırım, Thaciano
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Min-Jae Kim (Serdar Aziz dk. 67), Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Attila Szalai, Jose Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Muhammed Gümüşkaya (Mert Hakan Yandaş dk. 77), Enner Valencia (Mbwana Samatta dk. 63), Bright Osayi-Samuel (Miha Zajc dk. 77)
Yedekler: Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Arda Güler, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Melih Bostan
Teknik Direktör: Vitor Pereira
Goller: Ferdi Kadıoğlu (dk. 51), Valencia (dk. 55) (Fenerbahçe)
Sarı kart: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)
Ali Gözeten - Salih Yılmazsoy - Sinan Yeniçeri