Fenerbahçe, Sevilla maçı hazırlıklarına başladı



Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon start aldı. Ardından pas çalışmasıyla devam eden idman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.. Kayserispor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, idmanı salonda yaptıkları rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Sevilla ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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