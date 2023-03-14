Fenerbahçe, Sevilla maçı hazırlıklarını sürdürdü

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde, Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından taktiksel ve bireysel yaptıkları çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Teknik Direktör Jorge Jesus ve bir futbolcu, yarın saat 16.00'da Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Saat 17.30'da burada gerçekleştirilecek çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü de basın mensuplarına açık olacak.

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