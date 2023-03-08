Fenerbahçe, Sevilla maçına hazır

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda İspanyol ekibi Sevilla ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ile başladı. 5'e 2 top kapma yapan sarı-lacivertli futbolcular, antrenmanın basına kapalı kısmında ise Sevilla maçının taktiği üzerinde durdu. Antrenmana sakatlığı devam eden Luan Peres katılmadı.

Bora Akyol - Enes Gümüş - Mehmet Şirin Topaloğlu

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