Fenerbahçe sezon açılışlarında kazanıyor

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonunda Fenerbahçe, ilk maçını evinde Gazişehir Gaziantep ile oynayacak. Sarı-lacivertli ekip, Gazişehir FK ile lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan tek resmi maç olan Aralık 2003'teki Türkiye Kupası müsabakasını Fenerbahçe, 3-0 kazanmıştı.

Fenerbahçe açılışta kazanıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'de yeni sezonun açılış mücadelelerinde iç sahada oynadığı maçları kazanıyor. Ligin ilk haftalarında oynadığı son 13 iç saha maçının 12'sinden galip ayrılan sarı-lacivertliler, tek yenilgisini 2003-2004 sezonunda İstanbulspor'a karşı 3-0'lık skorla aldı.

İç sahada 12 maçlık seri

Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'de oynadığı son 12 iç saha maçında da mağlubiyet almadı. Söz konusu karşılaşmalarda Fenerbahçe, 7 galibiyet, 5 beraberlik elde ederken, seyircisi önündeki son yenilgisini lige geçen sezon yükselen Ankaragücü karşısında 3-1'lik skorla aldı ve bu müsabaka sonrasında takımın başında olan Cocu ile yollar ayrıldı.

Muhtemel 11

Fenerbahçe'nin Gazişehir Gaziantep ile oynayacağı müsabakanın ilk 11'inde şu isimlerin yer alması bekleniyor:

“Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Emre, Ozan, Moses, Rodrigues, Kruse, Vedat”

Ozan Buğra Koşar



