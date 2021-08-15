Fenerbahçe sezona 3 puanla başladı

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Akintola'nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Balotelli vuruşunu yaptı. Ancak Szalai topun geçmesine izin vermedi.

10. dakikada Fenerbahçe'nin geliştirdiği kontratakta Samatta, ceza sahası dışındaki Gustavo'ya pasını verdi. Gustavo bekletmeden vuruşunu yaparken meşin yuvarlak direkten döndü. Fenerbahçeli futbolcular topun çizgiyi geçtiği yönünde hakeme itirazlarda bulundu.

18. dakikada Zajc ceza sahası yayından vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak auta çıktı.

29. dakikada Mesut Özil'in kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Samatta'nın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

32. dakikada Castro'nun sağ kanattan ortasında Belhanda topu geriye çıkardı. Topla buluşan Sinan'ın gelişine şutu farklı şekilde auta çıktı.

33. dakikada topla buluşan Castro'nun sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

43. dakikada Belhanda'nın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Akintola'nın gelişine vuruşunda top kaleci Altay'da kaldı.

45+1. dakikada orta sahada topla buluşan Balotelli'nin şık vuruşunda, kaleci Altay köşeye giden topu aynı güzellikte çeldi.

Maçtan Dakikalar (İkinci Yarı)

46. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına sokulan İrfan Can topu içeriye çevirdi. Ceza sahası içinde Mesut Özil topa dokunarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

47. dakikada Akintola'nın ceza sahasına pasında Balotelli sert bir vuruş yaptı, kaleci Altay gole izin vermedi.

60.dakikada Mesut Özil'in kullandığı köşe vuruşunda seken top arka direkte Szalai'nin önüne düştü. Szalai'nin şık röveşatasında top çerçeveyi bulmadı.

71. dakikada sağ çaprazdan topla buluşan Svensson sert bir şekilde vuruşunu yaptı. Kaleci Altay topu güçlükle çeldi.

78. dakikada ceza sahasın içerisinde yaşanan karambolde topla buluşan Pa Dibba dönerek vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kaleci Altay'ın üzerine gitti.

79. dakikada Castro'nun arka direğe havalandırdığı topa Pa Dibba gelişine vurdu. Yerden seken top üstten auta çıktı.

83. dakikada Svensson'un sağ kanattan içeriye açtığı sert ortada Pa Dibba gelişine vurdu. Meşin yuvarlak az farkla kalenin yanından auta çıktı.

86. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Gökhan İnler yerden şutunu çekti. Top yandan az farkla auta çıktı.

90+5. dakikada hızlı gelişen atakta sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Osayi- Samuel sert şutunda kaleci Muric gole izin vermedi.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy İbrahim Çağlar Uyarcan

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyib, Rassoul, Kaan, Gökhan İnler, Sinan, Akintola, Belhanda, Castro, Balotelli

Yedekler: Ferhat Kaplan, Semih Güler, Samet Akaydin, Assombalonga, Pa Dibba, Ezeh, İzzet Çelik, Tarık Çamdal, Sedat Şahintürk, Stambouli

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Szalai, Novak, Osayi- Samuel, Zajc, Luiz Gustavo, Ferdi, İrfan Can, Mesut Özil, Samatta

Yedekler: Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Jose Sosa, Ozan Tufan, Serdar Dursun, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Nazım Sangare

Teknik Direktör: Vitor Pereira

Sarı kart: Tisserand (Fenerbahçe)

Süleyman Cenk İdaye - Umutcan İşledici