Fenerbahçe sezona kayıpla başladı

Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 Sezonu'nun ilk haftasında Fenerbahçe evinde Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler 19'da penaltıdan Valencia'nın golüyle 1-0 öne geçerken, Ümraniyespor 29. dakikada Glumac ile beraberliği sağladı. Fenerbahçe ilk yarının uzatma anlarında Valencia ile bir kez daha öne geçerken, maçın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarıya etkili başlayan Ümraniyespor, 67. dakikada Gheorghe ile 2-2'lik eşitliği yakalarken, 73. dakikada Mrsic'in kullandığı penaltı vuruşuyla skoru 3-2 üstünlüğe getirdi. Maçın uzatma dakikalarında Mergim Berisha ile beraberliği yakalayan sarı-lacivertliler, Süper Lig'in ilk haftasında sahasından 1 puanla ayrıldı.

Maçtan Dakikalar

1.dakikada sol kanattan Yonathan del Valle'nin ara pasında defansın arkasına sarkan Geraldo'nun sol taraftan ceza sahası içine girip çaprazdan vuruşunda kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı çeldi.

16. dakikada sağ taraftan Lincoln'ün kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Gustavo Henrique'den seken top ceza sahası içinde Avounou'nun eline çarptı. Daha sonra maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu VAR'dan pozisyonu tekrar izledi ve penaltı kararı verdi.

19. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Enner Valencia meşin yuvarlağı kaleci Serkan Kırıntılı'nın solundan ağlara gönderdi. 1-0

29. dakikada sol kanattan Ermir Lenjani'nin ortasında arka direkte iyi yükselen Glumac düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

45+3. dakikada Joshua King'in pasıyla sağ taraftan ceza sahası içine giren Diego Rossi pasını arka direkteki Enner Valencia'ya aktardı. Valencia'nın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1



54. dakikada sağ taraftan ilerleyen Ferdi Kadıoğlu'nun Emre Mor ile verkaçından sonra sağ çaprazdan içeriye çevirdiği topta kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.

55. dakikada sol taraftan Diego Rossi ceza sahası içine girdi ve pasını Enner Valencia'ya aktardı. Valencia'nın bekletmeden pasında ise arka direkte topu alan Emre Mor'un vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı kontrol etti.

67. dakikada Oğuz Gürbulak'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışı sağında topu alan Valentin Gherorghe'un gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

70. dakikada orta sahada topu alan Onur Ayık'ın ceza sahası içine girerken Luan Peres'in Onur'a yaptığı müdahale sonrasında maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.

73. dakikada penaltıda topun başına geçen Mrsic meşin yuvarlağı kaleci Altay Bayındır'ın ters köşesinden ağlara gönderdi. 2-3

87. dakikada Bruma'nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topu alan Serdar Dursun'un vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı kontrol etti.

90+2. dakikada ceza yayında topla buluşan Miha Zajc'ın rakibini geçip ceza sahası içine girerken topu alan Mergim Berisha'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-3

Stat: Ülker

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Luan Peres, Willian Arao (İsmail Yüksek dk. 46), Emre Mor (Bruma dk. 63), Lincoln, Diego Rossi (Serdar Dursun dk. 74), Joshua King (Mergim Berisha dk. 74), Enner Valencia (Miha Zajc dk. 63)

Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Arda Güler, Osayi-Samuel, Miguel Crespo, Lemos

Teknik Direktör: Jorge Jesus

Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu (Fatih Yiğit Şanlitürk dk. 88 ?), Glumac, Allyson, Ermir Lenjani, Oğuz Gürbulak, Mrsic (Isaac Sackey dk. 79 ?), Durel Avounou (Emre Nefiz dk. 64), Geraldo (Onur Ayık dk. 64), Yonathan del Valle (Valentin Gherorghe dk. 64), Bettaieb

Yedekler: Orkun Özdemir, Mustafa Eser, Mustafa Can Karagöz, Metehan Mimaroğlu, Tahsin Hacımustafaoğlu

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Enner Valencia (dk. 19 pen., 45+3), Mergim Berisha (dk. 90+2) (Fenerbahçe), Glumac (dk. 29), Valentin Gherorghe (dk. 67), Mrsic (dk. 73 pen.) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Willian Arao, Enner Valencia, Luan Peres, Lincoln, Gustavo Henrique, Mergim Berisha, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Bettaieb, Emre Nefiz (Ümraniyespor)

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu - Ozan Buğra Koşar