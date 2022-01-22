Fenerbahçe, Sivas deplasmanından 1 puanla ayrıldı

MAÇTAN DAKİKALAR

18' Sol kanattan topla ilerleyen Valencia'nın ön direğe yaptığı yerden ortada meşin yuvarlağa dokunan Zajc topu ağlara gönderdi. 0-1

25' Henrique'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta kafa vuruşunu yapan Kayode, topu kalenin üstünden dışarı gönderdi.

38' Sol kanattan topla ilerleyen Samuel'in ceza sahası içerisinde yerden ortasına İrfan'ın yaptığı gelişine vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

45' Sağ kanattan ceza sahasına giren Zajc'ın pasında topla buluşan Tisserand'ın şutunu kaleci Ali Şaşal kornere gönderdi.

45+4' Sivasspor atağında Uğur'un ceza sahasına ortasında top savunmadan sekerek Cofie'nin önünde kaldı. Ceza yayı üzerinden Cofie'nin yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Berke kornere çeldi.

50. dakikada İrfan'ın sağ kanattan arka direğe kullandığı serbest vuruşta Novak kafayı vurdu. Kalenin ortasına giden topu kaleci Ali Şaşal kontrol etti.

52' Caner'in savunma arkasına gönderdiği topa Sefa hareketlendi. Berke kalesini terk edip ceza sahası dışından topu uzaklaştırdı. Seken topla buluşan Kayode sağ çaprazdan ceza sahasına girerek yerden yakın direğe vuruşunu yaptı. Kalesine dönen Berke topu uzaklaştırdı. Boşta kalan topla buluşan Yatabare, topu arka direğe havalandırdı. Nazım araya girerek topu kafayla kornere gönderdi.

73' Sivasspor'un paslaşarak kullandığı köşe vuruşunda Henrique arka direğe ortasını yaptı. Arka direkte kale sahasının sağ çaprazına doğru Sefa'nın indirdiği topa Yatabare vurdu. Top uzak direkten döndü.

74' Ceza sahası dışından sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Henrique sert bir vuruşla topu kaleye gönderdi. Üst direğin içine çarpan top ağlarla buluştu. 1-1

86' Cofie ceza sahası yayının gerisinden gelişine sert bir vuruş yaptı. Berke de soluna hamle yaptı ama yetişemedi. Top direkten döndü.

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Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, Deniz Caner Özaral

DG Sivasspor: Ali, Ahmet, Caner, Goutas, Uğur, Erdoğan (Kayode dk.16), Cofie, Koray (Ziya dk. 80), Özkan (Sefa dk. 46), Henrque (Camara dk. 90+4 ?), Yatabare

Yedekler: Muammer, Emre, Appındangoye, Volkan, Mehmet

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Fenerbahçe: Berke, Nazım, Serdar Aziz (Tisserand dk. 42), Kim Min-Jae, Novak (Pelkas dk. 56), Crespo, Zajc (Sosa dk. 79), Samuel, Valencia (Rossi dk. 79), İrfan, Serdar Dursun (Berisha dk. 56)

Yedekler: Ertuğrul, Meyer, Gustavo, Çağatay, Burak

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Zajc (dk. 18) (Fenerbahçe), Henrique (dk. 74) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Koray, Ahmet (Sivasspor), Serdar Aziz, Nazım, Crespo (Fenerbahçe)