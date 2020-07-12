Fenerbahçe Sivasspor Canlı İzle | FB Sivas ilk 11'ler | FB Sivasspor saat kaçta hangi kanalda

Süper Lig'in 32. haftasında 50 puanla 7. sırada bulunan Fenerbahçe sahasında 54 puanla 3. sırada bulunan Sivasspor'u ağırlıyor. Üçüncülük yarışında hayati öneme sahip olacak karşılaşma Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak, müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

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Sivasspor ile Fenerbahçe 28. randevuda

Sivasspor, Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe deplasmanında boy gösterecek. Ülker Stadyumu'nda yarın saat 21.00'de başlayacak mücadelede hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

Sivasspor ile Fenerbahçe, yarın Süper Lig'de 28. kez karşı karşıya gelecek. Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 27 karşılaşmanın 17'sini Fenerbahçe, 5'ini Sivasspor kazandı. 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Sivas-Fener maçları bol gollü geçiyor

Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki maçlar bol gollü geçiyor. İki takım arasında Süper Lig'de yapılan 27 maçta toplam 98 gol atıldı. Geride kalan maçlarda Sivasspor 36, Fenerbahçe ise 62 kez fileleri havalandırdı.

Sivasspor'da 2 futbolcu sınırda!

Sivasspor'un Fenerbahçe ile oynayacağı maçta 2 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar'da 3'er sarı kartı bulunan Aaron Appindangoye ve kaleci Mamado Samassa, Fenerbahçe karşısında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Gençlerbirliği maçında görev yapamayacaklar.

Yiğidolar'ın 480. maçı

Sivasspor, Süper Lig'de 480. maçına çıkıyor. Sivasspor, 2005-2006 sezonunda merhaba dediği Süper Lig'de bugüne kadar 479 müsabakaya çıktı. Yiğidolar, bu maçlarda 178 galibiyet, 126 beraberlik ve 175 mağlubiyet aldı. 660 kez rakip fileleri havalandıran Sivasspor, kalesinde ise 667 gol gördü. Kırmızı-beyazlılar toplamda 660 puan topladı.

Fenerbahçe, Sivas'a karşı son 5 iç saha maçını kazandı

Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Sivasspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, evinde rakibiyle karşılaştığı son 5 müsabakadan galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig'in 32. haftasında evinde Sivasspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, rakibine karşı oynadığı son 5 iç saha maçından galibiyetle ayrıldı. Süper Lig tarihinde Sivasspor'u konuk ettiği 13 maçın 11'ini kazanan sarı-lacivertliler, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe seyircisiz kazanıyor

Korona virüs salgını sebebiyle Süper Lig'e verilen aranın ardından evinde oynadığı üç maçı da kazanan Fenerbahçe, salgın öncesi seyircisi önünde oynadığı son 3 maçtan 2 beraberlik, 1 mağlubiyet almıştı.

Tahir Karapınar ile iç saha performansı

Vitor Pereira'nın görev aldığı 2015-2016 sezonundan bu yana Süper Lig'de Fenerbahçe'nin başında çıktığı ilk üç iç saha maçını kazanan ilk Teknik Direktör Tahir Karapınar oldu. Karapınar'ın göreve geldikten sonra oynadığı 5 Süper Lig maçının dördünde geri düşen sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalardan 7 puan çıkarmayı başardı.

27 maçın 17'sinde Fenerbahçe galip

Kırmızı-beyazlıların Süper Lig'e çıktığı 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında oynanan 27 maçtan 17'sini Fenerbahçe kazanırken, 5'ini Sivasspor kazandı. İki takım arasında oynanan 5 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertliler, Sivasspor ağlarına toplam 62 gol atarken, Sivasspor buna 36 golle yanıt verdi.

Fenerbahçe'de sakat ve cezalılar

Sarı-lacivertlilerde, Mehmet Ekici sakatlığı sebebiyle forma giyemezken, Serdar Aziz ise cezası nedeniyle Sivasspor karşısında sahada olamayacak. Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Tolga Ciğerci'nin durumuna ise maç saatinde belli olacak. Fenerbahçe'de Sivasspor maçı öncesi 4 futbolcu ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekipte Jailson, Deniz Türüç, Vedat Muriqi ve Tolga Ciğerci, Sivasspor maçında forma giyip sarı kart görmeleri durumunda 33. haftadaki Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşecek.

Fenerbahçe ile Sivasspor'u karşı karşıya getirecek olan maçın hakemi Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu'nun yaptığı bir hakemde korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından değişti. Mücadelenin hakemliği Abdulkadir Bitigen'den alınarak Ali Palabıyık'a verildi. Müsabakada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Asım Yusuf Öz yapacak. Mücadelede dördüncü hakemliği ise Erkan Özdamar üstlenecek.

Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazır

Sivasspor, Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı.

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, üç grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalarla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Antrenmanın bir bölümünü Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, Başkan Vekili Erdal Sarılar ile As Başkan Faruk Taşseten de takip etti.

Sivasspor, saat 14.00'te Sivas'tan ayrılarak Nuri Demirağ Havalimanı'ndan İstanbul'a giderek kampa girecek.

Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Ligin 32. haftasında yarın sahasında Sivasspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 32. haftasında yarın saat 21.00'da sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından üç grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan sarı-lacivertli futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanı noktaladı.

Bu antrenmanla Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.