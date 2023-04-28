Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanında

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan haftalarda sarı-lacivertliler, 20 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle topladığı 64 puanla 2. sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet sonucunda aldığı 37 puanla 10. sırada yer alıyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe, Enner Valencia'nın attığı golle 1-0'lık skorla kazanmıştı.

Ligin 31. haftasında İstanbulspor ile berabere kalarak zirvede puan farkını azaltma fırsatını değerlendiremeyen Fenerbahçe, Galatasaray - Beşiktaş maçının oynanacağı haftada 3 puan alarak şampiyonluk yarışını sürdürmek istiyor.

Kanarya, 5 yıldır Sivas'ta kazanamıyor

Sarı-lacivertliler, Sivas'ta son galibiyetini Nisan 2018'de 2-1'lik skorla aldı. Bu tarihten sonra 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelelerde ev sahibi ekibin 4 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor. Sivas temsilcisi, bu süreçte 1 galibiyet elde ederken, 3 müsabakada da taraflar yenişemedi.

Deplasman karnesi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon dış sahada 14 karşılaşmaya çıktı. Bu mücadelelerde 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Kanarya, 32 puan topladı. Rakip filelere 30 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde 13 gol gördü. Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı son 8 müsabakada ise mağlubiyet yüzü görmezken; 7 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Ligin en çok gol atan takımı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 29 karşılaşmada rakip filelere 72 gol sığdırdı. Sarı-lacivertliler, bu alanda en çok gol atan takım konumunda bulunuyor. Kanarya'da 27 gollü Enner Valencia, takımın gol yükünü çekerken, Michy Batshuayi de 10 golle katkı sağladı.

Sarı-lacivertlilerde 5 futbolcu sınırda

Fenerbahçe'de 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Willian Arao, Enner Valencia ve Samet Akaydin ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular kart görmeleri durumunda gelecek hafta Giresunspor deplasmanında cezalı duruma düşecek.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe'de, Sivasspor maçı öncesi 3 sakat, 1 cezalı oyuncu bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde belinden ameliyat olan kaleci Altay Bayındır'ın yanı sıra sakatlığı devam eden Lincoln Henrique ve Miha Zajc, yarın akşamki mücadelede forma giyemeyecek. Sarı kart cezalısı olan Emre Mor da Sivas deplasmanında takımını yalnız bırakacak

Sakatlığını atlatan ve hafta içi takımla çalışmalara başlayan Michy Batshuayi'nin 21 kişilik maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Türkiye Kupası'nda da rakipler

İki takım bu sezon Ziraat Türkiye Kupası yarı final turunda da eşleşti. İki maçlık eleme usulüne göre oynanacak yarı finalde ilk maç 3 Mayıs Çarşamba günü Sivasspor'un ev sahipliğinde yapılacak.

Zorbay Küçük düdük çalacak

Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Mustafa Sönmez, Furkan Ürün yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Murat Erdoğan olacak.

İsmail Yasin Akçın



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