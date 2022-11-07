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Fenerbahçe-Sivasspor Maçı Canlı Anlatım

Fenerbahçe-Sivasspor Maçı Canlı Anlatım
Fenerbahçe-Sivasspor Maçı Canlı Anlatım

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor.

FENERBAHÇE 0-0 SİVASSPOR

Maçtan Dakikalar

 

1' Hakemin ilk düdüğüyle karşılaşma başladı

 5' Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda İrfan Can'ın ön direğe gönderdiği topa Valencia kafayla vuruşunu gerçekleştirdi, top çerçeveyi bulmadı.

 15' Fenerbahçe'de hücuma destek veren Ferdi ceza sahasına ortaladı. Penaltı noktası önünde Appindangoye'nin ıskaladığı top Valencia'da kalacakken Sivasspor savunmasında araya Robin Yalçın girdi ve savunmasını rahatlattı. Pozisyonun ardından Valencia kısa süreli bir sakatlık yaşadı.

25' Orta alanda Miguel Crespo, Kader Keita'nın yüzüne yaptığı müdahale sonrasında sarı kart gördü.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Szalai, Alioski, Arao, Crespo, İrfan Can, Emre Mor, Valencia, Batshuayi

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ziya Erdal, Caner, Goutas, Erdoğan, Hakan, Keita, Saba, N'Jie, Gradel, Yatabare.

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