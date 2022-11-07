Fenerbahçe-Sivasspor Maçı Canlı Anlatım

FENERBAHÇE 0-0 SİVASSPOR
Maçtan Dakikalar
1' Hakemin ilk düdüğüyle karşılaşma başladı
5' Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda İrfan Can'ın ön direğe gönderdiği topa Valencia kafayla vuruşunu gerçekleştirdi, top çerçeveyi bulmadı.
15' Fenerbahçe'de hücuma destek veren Ferdi ceza sahasına ortaladı. Penaltı noktası önünde Appindangoye'nin ıskaladığı top Valencia'da kalacakken Sivasspor savunmasında araya Robin Yalçın girdi ve savunmasını rahatlattı. Pozisyonun ardından Valencia kısa süreli bir sakatlık yaşadı.
25' Orta alanda Miguel Crespo, Kader Keita'nın yüzüne yaptığı müdahale sonrasında sarı kart gördü.
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Szalai, Alioski, Arao, Crespo, İrfan Can, Emre Mor, Valencia, Batshuayi
SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ziya Erdal, Caner, Goutas, Erdoğan, Hakan, Keita, Saba, N'Jie, Gradel, Yatabare.
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