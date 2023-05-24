Fenerbahçe-Sivasspor Maçı Canlı Anlatım

FENERBAHÇE 2-0 SİVASSPOR
Maçtan Dakikalar
8. dakikada Szalai'nin savunma arkasına attığı uzun pasta topla buluşan Michy Batshuayi'nin vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
27. dakikada Arda Güler'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Attila Szalai arka direkte topa dokunamadı.
33. dakikada Max Gradel sol çaprazdan kullanılan serbest vuruşta topu doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci İrfan Can Eğribayat son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
45+1. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ceza sahası içine yerden yaptığı ortada Fredrik Ulvestad topla buluştu. Ulvestad'ın vuruşunda Luan Peres'e çarpan top kornere gitti.
47' Fenerbahçe 1-0 Sivasspor Ferdi Kadıoğlu
58 GOL | Fenerbahçe 2-0 Sivasspor, Batshuayi
Stat: Ülker
Hakemler: Volkan Bayarslan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Attila Szalai, Luan Peres, Willian Arao, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Michy Batshuayi, Enner Valencia
Yedekler: Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Joshua King, Serdar Dursun, Joao Pedro, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek
Teknik Direktör: Jorge Jesus
DG Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Dimitrios Goutas, Uğur Çiftçi, Isaac Coffie, Samuel Saiz, Fredrik Ulvestad, Charilaos Charisis, Max Gradel (Ahmed Musa dk. 38), Leke James
Yedekler: Muammer Yıldırım, Mustapha Yatabare, Clinton Njie, Alaaddin Okumuş, Samba Camara, Emre Gökay, Jordy Caicedo, Hakan Arslan, Mehmet Albayrak
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Sarı kart: Charilaos Charisis (DG Sivasspor)
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