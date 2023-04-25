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Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

- Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 32. hafta maçında 29 Nisan Cumartesi akşamı deplasmanda DG Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.


Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışması ile başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular, koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri sonrasında pas çalışması yaptılar. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. İstanbulspor maçına ilk 11'de başlayan oyuncular ise günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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