Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü



Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular, koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmaları sonrasında 2 gruba ayrılarak top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Pas organizasyonlarıyla süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.