Fenerbahçe-Sivasspor maçlarında 103 gol!

Süper Lig'in 41. haftasında Sivasspor, yarın saat 20.30'da deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda sarı-lacivertliler 24 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 7 beraberlik sonucunda topladığı 79 puanla ikinci sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 14 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 17 beraberlikle 59 puan sonucu altıncı basamakta yer alıyor.

Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçlar ise bol gollü geçiyor. İki takımın Süper Lig'de oynadığı 29 mücadelede toplam 103 gol atıldı. Geride kalan maçlarda Sivasspor 39, Fenerbahçe ise 64 kez fileleri havalandırırken, futbolseverler toplamda 103 gole tanık oldu. Maç başına gol ortalaması 3.98 olarak gerçekleşti.

Oğuzhan Sarzep

