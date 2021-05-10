İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fenerbahçe, Sivasspor'a karşı 29 maçın 17'sini kazandı

Fenerbahçe, Sivasspor'a karşı 29 maçın 17'sini kazandı
Fenerbahçe, Sivasspor'a karşı 29 maçın 17'sini kazandı

Süper Lig'de evinde Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, rakibiyle oynadığı 29 maçın 17'sini kazanırken, 6 müsabakada mağlup oldu. İki takım arasındaki 6 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de DG Sivasspor ile oynayacağı maçla birlikte 30. kez rakibiyle karşı karşıya gelecek. Sivasspor'un Süper Lig'de yer aldığı 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 29 maçtan 17'sini Fenerbahçe, 6'sını Sivasspor kazanırken, 6 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertliler 29 maçta toplamda 64 gol kaydederken, Sivasspor 39 golle cevap verdi. Bu sezon Süper Lig'in ilk yarısında oynanan karşılaşma ise 1-1 sona ermişti. Fenerbahçe, Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde geride kalan 8 mücadelede 6 galibiyet ve 2 beraberlikle 20 puan topladı.

Fenerbahçe, şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor

Fenerbahçe, ligde sezonun bitimine 2 hafta kala lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, DG Sivasspor'u yenmesi durumunda şampiyonluk iddiasını son haftaya taşıyacak.

Sarı-lacivertlilerde 5 eksik

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve Diego Perotti, Sivasspor karşısında kadroda yer almayacak. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Jose Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Marcel Tisserand, Dimitrios Pelkas ve Serdar Aziz, sarı kart görmeleri halinde son hafta Kayserispor ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Ozan Buğra Koşar
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.