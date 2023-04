Fenerbahçe Sivas'ta istediğini aldı

SİVASSPOR 1-3 FENERBAHÇE

Maçtan Dakikalar

8. dakikada hava topuna yükselen Valencia ile kaleci Ali Şaşal çarpıştı. Her iki oyuncu yerde kalırken Valencia sahaya giren ambulansla hastaneye götürüldü.

22. dakikada Serdar Aziz'in pasında topla buluşan Diego Rossi'nin ceza sahasına girip yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu. 0-1

31. dakikada Yatabare'nin pasında topla buluşan Erdoğan'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

45+1. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Ferdi Kadıoğlu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

45+5. dakikada İrfan Can Kahveci, Saiz'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. VAR'dan pozisyonu izleyen hakem Zorbay Küçük, İrfan Can'a kırmızı kartı gösterdi.

45+10. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun pasında topu alan Arda Güler'in ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal'dan döndü. Ceza sahası içinde yine topla buluşan Ferdi'nin vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gitti. 0-3

52. dakikada Murat'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Saiz'ın ortasında topla buluşan Gradel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

62. dakikada orta sahada kazandığı topu ceza yayına kadar giden Saiz'ın vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlak kutardı.

76. dakikada sağ kanattan Robin'in pasında topu alan Caicedo'nun ceza sahası içerine girip yaptığı vuruşta direğe çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Zorbay Küçük, Mustafa Sönmez, Furkan Ürün

D.G. Sivasspor: Ali Şaşal (Muammer dk. 46), Appindangoye, Goutas, Murat (Caicedo dk. 75), Ziya (N'jie dk. 46), Charisis (Robin dk. 67), Hakan (Ulvestad dk. 46), Erdoğan, Saiz, Gradel, Yatabare

Yedekler: Kuçkar, Cofie, Camara, Caner, Mehmet

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat Serdar Aziz, Samet Akaydin, Luan Peres, Bright Osayi-Samuel (Alioski dk. 79), Willian Arao (Mert Hakan Yandaş dk. 79), İrfan Can Kahveci, Arda Güler (İsmail Yüksel dk. 46), Ferdi Kadıoğlu, Joao Pedro (Serdar Dursun dk. 69), Enner Valencia (Diego Rossi dk. 13)

Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Oosterwolde, Nazım Sangare, Miguel Crespo, Joshua King

Teknik Direktör: Jorge Jesus

Goller: Media (dk. 76) (DG Sivasspor), Diego Rossi (dk. 22), Ferdi Kadıoğlu (dk. 45, 45+10) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: İrfan Can Kahveci (dk. 45+5) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Bright Osayi-Samuel, Willian Arao, İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe)

Oğuzhan Sarzep - Volkan Kaplan - Mert Taha Varol

