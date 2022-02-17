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Fenerbahçe - Slavia Prag Maçı Canlı Anlatım

Fenerbahçe - Slavia Prag Maçı Canlı Anlatım
Fenerbahçe - Slavia Prag Maçı Canlı Anlatım

Fenerbahçe Slavia Prag maçı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan dolu karşılaşmaya sahne olacak.

FENERBAHÇE 1 - 1 SLAVİA PRAG

MAÇTAN DAKİKALAR

18' Orta sahada topu alan Sor'un sol kanattan ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

20' Sağ kanattan rakiplerini geçerek ceza sahası içine giren Holes'in çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Altay'dan döndü. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Holes'in vuruşu direğin yanından dışarıya çıktı.

27' Osayi-Samuel'in ceza yayı solundan plase vuruşuna top sağ direğin yanından dışarıya gitti.

45' Plavsic'in ceza sahası içi sol tarafından vuruşunda arka direkten dönen topu alan Traore'nin kale önünden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

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Stat: Ülker
Hakemler: Maurizio Mariani, Daniele Bindoni, Alberto Tegoni
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Kim Min-jae, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Jose Sosa, Osayi-Samuel, Miha Zajc, Dimitrios Pelkas, Enner Valencia
Yedekler: Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Ozan Tufan, Mergim Berisha, Serdar Dursun, Ruhan Arda Aksoy, Arda Güler, Marcel Tisserand, Erkan Arda Çağdaş, Bora Çuha
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Slavia Prag: Mandous, Ousou, Holes, Kacharaba, Traore, Sevcik, Plavsic, Schranz, Dorley, Sor, Olayinka
Yedekler: Kolar, Sirotnik, Talovlerov, Tecl, Samek, Horsky, Madsen, Krmencik, Lingr
Teknik Sorumlu: Jaroslav Köstl
Gol: Traore (dk. 45) (Slavia Prag)
Sarı kart: Miha Zajc (Fenerbahçe)

Fenerbahçe: Altay, Sangare, Kim, Szalai, Ferdi, Mert, Sosa, Osayi-Samuel, Zajc, Pelkas, Valencia
 

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu

Slavia Prag: Mandous, Ousou, Holes, Kacharaba, Schranz, Traore, Sevcik, Plavsic, Dorley, Olayinka, Sor
Fenerbahçe: Altay, Sangare, Kim, Szalai, Ferdi, Mert, Sosa, Osayi-Samuel, Zajc, Pelkas, Valencia
 
Slavia Prag: Mandous, Ousou, Holes, Kacharaba, Schranz, Traore, Sevcik, Plavsic, Dorley, Olayinka, Sor

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