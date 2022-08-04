Fenerbahçe - Slovacko Maçı Canlı Anlatım!

FENERBAHÇE 2 - 0 SLOVACKO
MAÇTAN DAKİKALAR (CANLI)
5. dakikada sol çaprazdan Lincoln Henrique'nin içeri çevirdiği topa arka direkte Valencia'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
7. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Zajc'ın penaltı noktası yakınlarından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.
17. dakikada Rossi'nin sol taraftan içeri çevirdiği topla penaltı noktası yakınlarında Lincol Henrique topla buluştu. Henrique'nin pasıyla topla buluşan Emre Mor'un bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
19. dakikada Emre Mor'un topuk pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Rossi'nin yerden sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Nguyen'de kaldı.
45+1. dakikada Lincoln Henrique'nin ceza sahası dışı sağ çaprazından direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
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Stat: Ülker
Hakemler: Joao Pinheiro, Bruno Jesus, Luciano Maia
Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin, Osayi- Samuel, Gustavo, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Arao, Emre Mor, Zajc, Rossi, Valencia, Henrique
Yedekler: Altay Bayındır, Furkan Akyüz, Berisha, Serdar Dursun, Bruma, Arda Güler, Crespo, Peres, Lemos, Novak, Burak Kapacak
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Slovacko: Nguyen, Reinberk, Hofmann, Kadlec, Doski, Danicek, Petrzela, Travnik, Havlik, Holzer, Kalabiska
Yedekler: Frystak, Borek, Simko, Levin, Vecheta, Kohut, Brandner, Polasek, Kozak, Sasinka, Tomic, Sinyavskiy
Teknik Direktör: Martin Svedik
Goller: Emre Mor (dk. 17), Lincoln Henrique (dk. 45+1) (Fenerbahçe)
Sarı kart: Hofmann (Slovacko)
-- Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu ---