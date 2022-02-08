Fenerbahçe son dakika golüyle kupadan elendi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe, sahasında karşı karşıya geldiği Kayserispor'a 1-0 mağlup olarak kupaya veda etti. Müsabakada pozisyon bulmakta zorluk çeken sarı-lacivertliler, 90+3. dakikada eski futbolcusu Ramazan Civelek'in attığı golle 1-0 mağlup olarak kupadan elendi.

Maçtan Dakikalar

20' Ferdi Kadıoğlu'nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Osayi Samuel'in rakiplerini geçerek ceza sahası içine girip çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazit'ta kaldı.

39' Ceza sahası dışından Carlos Mane'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden farklı şekilde dışarıya gitti.

40' Ceza sahası dışı sağ tarafından Mert Hakan Yandaş'ın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Mergim Berisha'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

45' İlk yarı sona erdi.

46' İkinci yarı başladı

54. dakikada Dimitrios Pelkas'ın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazit'ta kaldı.

57. dakikada sol kanattan Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında ceza sahası içinde Mergim Berisha'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.

67. dakikada sağ kanattan Diego Rossi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

72. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

90+1. dakikada Serdar Dursun'un ceza sahası dışı sol tarafından ortasında ceza sahası içinde Mergim Berisha'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti.

90+4. dakikada Ramazan Civelek'in ceza sahası dışı sol tarafından kullandığı serbest vuruşta barajdaki Mergim Berisha'ya çarpan top yön değiştirerek ağlara gitti. 0-1

Stat: Ülker

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Kısal, Hakan Yemişken

Fenerbahçe: Berke Özer, Nazım Sangare (Diego Rossi dk. 66), Attila Szalai, Kim Min-jae, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Miguel Crespo, Ozan Tufan (Dimitrios Pelkas dk. 49), Osayi Samuel, Enner Valencia (Serdar Dursun dk. 66), Mergim Berisha

Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Jose Sosa, Arda Güler, Marcel Tisserand, Çağtay Kurukalıp, Burak Kapacak

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Kayserispor: Bilal Bayazit, Onur Bulut, Mert Çetin, Uğur Demirok, Lionel Carole, Abdulkadir Parmak (Joseph Attamah dk. 46), İbrahim Akdağ (Ramazan Civelek dk. 85), Carlos Mane (Hosseini dk. 46), Emrah Başsan, Bertolacci (Oliver Kemen dk. 73), Mustafa Pektemek (Miguel Cardoso dk. 46)

Yedekler: Abdulkadir Taşdan, Hayrullah Erkip, İlhan Parlak, Yasir Subaşı, Arif Kocaman

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Gol: Ramazan Civelek (dk. 90+4) (Kayserispor)

Kırmızı kart: Uğur Demirok (dk. 45+3) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Kim Min-jae (Fenerbahçe), Bilal Bayazit, Oliver Kemen (Kayserispor)

Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu