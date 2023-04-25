Fenerbahçe stadının önünden geçen bir araç taraftarların saldırısına uğradı

3-3 beraberlikle biten Fenerbahçe – İstanbulspor maçının ardından Fenerbahçe Ülker Stadyumu önünden geçen bir araç sürücüsü ile taraftarlar arasında tartışma çıktı. Taraftarlar tartıştıkları araca saldırırken bilinçli taraftarların araya girmesi sayesinde gerginlik büyümeden önlendi. Saldırı sonucu araçta maddi hasar oluştu. Olay anı cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Ahmet Emin Şentürk

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.