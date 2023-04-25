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Fenerbahçe stadının önünden geçen bir araç taraftarların saldırısına uğradı

Fenerbahçe stadının önünden geçen bir araç taraftarların saldırısına uğradı
Fenerbahçe stadının önünden geçen bir araç taraftarların saldırısına uğradı

Fenerbahçe – İstanbulspor maçının ardından stadın önünden geçen bir araç taraftarların saldırısına uğradı.

Fenerbahçe stadının önünden geçen bir araç taraftarların saldırısına uğradı - Tıkla İzle

3-3 beraberlikle biten Fenerbahçe – İstanbulspor maçının ardından Fenerbahçe Ülker Stadyumu önünden geçen bir araç sürücüsü ile taraftarlar arasında tartışma çıktı. Taraftarlar tartıştıkları araca saldırırken bilinçli taraftarların araya girmesi sayesinde gerginlik büyümeden önlendi. Saldırı sonucu araçta maddi hasar oluştu. Olay anı cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Ahmet Emin Şentürk

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