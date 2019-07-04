İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fenerbahçe taktik çalıştı

Fenerbahçe taktik çalıştı
Fenerbahçe taktik çalıştı

Fenerbahçe, Topuk Yaylası’nda gerçekleştirdiği antrenmanda taktik çalıştı.

Süper Lig'in yeni sezonu için hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe akşam antrenmanında taktik çalıştı. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalar düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışması ve açma germe ile devam eden hazırlıkların basına açık olan son bölümünde ise futbolcular dar alanda çift kale maç çalışmasıyla idmanı tamamladı. Antrenmanda yeni transferler Allahyar, Kruse ve Murat Sağlam da yer aldı.  

Ozan Buğra Koşar - Ali Yıldız

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.