Fenerbahçe taraftarı salondaki maça da alınmayacak

Deprem nedeniyle ertelenen maçlara Kayseri temsilcisi Fenerbahçe maçı ile başlayacak. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun 2022-2023 yılı için uyguladığı deplasman takımı seyirci yasağı, Melikgazi Kayseri Basketbol'un ev sahipliği yaptığı diğer maçlarda uygulandığı gibi bu haftaki müsabakada da uygulanmaya devam edecek.

Melikgazi Kayseri Basketbol-Fenerbahçe maçı, Kadir Has Kongre ve Spor Salonu'nda 4 Mart tarihinde saat 16.00'da başlayacak.

Erhan Kan



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