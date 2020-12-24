Fenerbahçe taraftarı zafer sarhoşu oldu kısıtlamayı unuttu, 24 kişi cezayı yedi

Olay Düzce Kültür Mahallesi Rasim Bedir Paşa Bulvarı'nda bulunan Fenerbahçeliler Lokalinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Fenerbahçe-Başakşehir maçını lokalde izleyen taraftarlar, takımlarının 3 hafta sonra gelen galibiyeti sonrasında sokağa çıkma kısıtlamasını unuttu. Saatin ilerlediğini fark etmeyen taraftarlar zafer sarhoşu oldu. Fenerbahçeliler lokalinden yoğun ses geldiği ihbarını alan polis ekipleri, taraftarların bulunduğu lokale baskın düzenledi. Polis ekiplerinin baskını sonrasında içeride bulunan 24 taraftarın sosyal mesafeye uymadıkları tespit edilirken, oyun unsurları olan iskambil ve poker kağıtları da bulundu. Fenerbahçe taraftarlarına 75 bin 600 lirası sokağa çıkma kısıtlamasına uyulmadığı, 27 bin 507'si ilgili maddelerden olmak üzere toplam 103 bin 107 lira idari ve adli para cezası kesildi.

Enes Bektaş