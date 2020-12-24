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Fenerbahçe taraftarı zafer sarhoşu oldu kısıtlamayı unuttu, 24 kişi cezayı yedi

Fenerbahçe taraftarı zafer sarhoşu oldu kısıtlamayı unuttu, 24 kişi cezayı yedi
Fenerbahçe taraftarı zafer sarhoşu oldu kısıtlamayı unuttu, 24 kişi cezayı yedi

Korona virüs salgını kapsamında uygulanan hafta içi sokağa çıkma yasağı kapsamında, Düzce’de Fenerbahçeliler lokaline polis baskın düzenledi. Fenerbahçe-Başakşehir maçını izleyen taraftarlar 3 hafta sonra gelen galibiyet sonrasında kısıtlamayı unuttu. Baskında 24 şahsa toplamda 103 bin 107 lira idari ve adli para cezası kesildi.

Fenerbahçe taraftarı zafer sarhoşu oldu kısıtlamayı unuttu, 24 kişi cezayı yedi - Tıkla İzle

Olay Düzce Kültür Mahallesi Rasim Bedir Paşa Bulvarı'nda bulunan Fenerbahçeliler Lokalinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Fenerbahçe-Başakşehir maçını lokalde izleyen taraftarlar, takımlarının 3 hafta sonra gelen galibiyeti sonrasında sokağa çıkma kısıtlamasını unuttu. Saatin ilerlediğini fark etmeyen taraftarlar zafer sarhoşu oldu. Fenerbahçeliler lokalinden yoğun ses geldiği ihbarını alan polis ekipleri, taraftarların bulunduğu lokale baskın düzenledi. Polis ekiplerinin baskını sonrasında içeride bulunan 24 taraftarın sosyal mesafeye uymadıkları tespit edilirken, oyun unsurları olan iskambil ve poker kağıtları da bulundu. Fenerbahçe taraftarlarına 75 bin 600 lirası sokağa çıkma kısıtlamasına uyulmadığı, 27 bin 507'si ilgili maddelerden olmak üzere toplam 103 bin 107 lira idari ve adli para cezası kesildi.

Enes Bektaş

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