Fenerbahçe taraftarından derbide koreografi



Fenerbahçeli taraftarlar, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Galatasaray maçı öncesinde bir koreografi gerçekleştirdi. Maraton tribününde, efsane futbolculardan Lefter Küçükandonyadis, Can Bartu ve Basri Dirimlili'nin görsellerinin her iki yanında sarı-lacivert pankart üzerine “Çubuklu Ruhuyla” yazarken, kale arkası tribünlerde de, “Çubukluyla Yapılanlar Sonsuzlukta Yankılanır” ve “İki Kıta, Yedi Tepe; En Büyük Fenerbahçe” yazıları yer

İsmail Yasin Akçın



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