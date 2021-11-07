İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Fenerbahçe taraftarının tepkisi maç sonunda da devam etti

Fenerbahçe taraftarının tepkisi maç sonunda da devam etti
Fenerbahçe taraftarının tepkisi maç sonunda da devam etti

Fenerbahçe'nin, Kayserispor ile evinde 2-2 berabere kaldığı maçın ardından sarı-lacivertli taraftarlar, protokol çıkışına gelerek ‘Yönetim istifa’ tezahüratları yaptı.

Fenerbahçe taraftarının tepkisi maç sonunda da devam etti - Tıkla İzle

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor ile evinde 2-2 berabere kaldı. Müsabaka esnasında tribünlerde yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, karşılaşma sonunda da protestolarına devam etti. Maçın son düdüğünün ardından protokol çıkışına gelen taraftarlar, ‘Yönetim istifa' tezahüratlarında bulundu. Bazı Fenerbahçeli taraftarların eski başkan Aziz Yıldırım lehine de slogan attıkları duyuldu.

Güvenlik güçleri, taraftarları protokol çıkışından uzaklaştırsa da sarı-lacivertli taraftarlar, stat çevresinden ayrılmadı.

Uygar Aydın - Bora Akyol

İLGİLİ HABER
Fenerbahçe 1 puanı son anda kurtardı Fenerbahçe 1 puanı son anda kurtardı
İLGİLİ HABER
Kadıköyde Ali Koç istifa sesleri Kadıköy’de ‘Ali Koç istifa’ sesleri

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.