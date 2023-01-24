Fenerbahçe: 'Tarih tekerrürden ibarettir'



Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e kamuoyunu aydınlatmak için "Savunduğunuz tüm iddialarınızı ispatlamakla mükellefsiniz" çağrısına Başkan Özbek, "Rekabetimizi saha içinde sürdüreceğiz" yanıtını verdi. Bu açıklamanın ardından Fenerbahçe sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak şu sözlere yer verildi:

“Olayı saha dışına çıkaran, algı yapan hatta devletimizin güvencesi ile ülke sınırlarımız içerisinde oynanan milli ligimize, nereden aldıkları belli olmayan (!) güç ile ‘bitirtmeyiz' tehdidi savuranlar, milyonlar önünde tüm iddiaları karşılıklı konuşalım dediğimizde ‘futbolu saha dışına çıkartmayın' yanıtı verdiler!

“Tarih tekerrürden ibarettir.” Geçmişte şaşırmadığımız gibi yine şaşırmıyoruz”

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