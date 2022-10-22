Fenerbahçe tek golle kazandı

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında tek golle kazandı. Müsabakanın 84. dakikasında Başakşehir kalecisi Volkan Babacan'ın uzaklaştırmaya çalıştığı topu orta sahanın önünde kazanan Arao pasını Diego Rossi'ye verdi. Rossi, ceza sahası dışından yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderirken, takımına galibiyeti getirdi.
Fenerbahçe, 9. haftada Fatih Karagümrük'ü 5-4, 10. haftada MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ederken, Başakşehir karşısında alınan 1-0'lık galibiyetle birlikte Spor Toto Süper Lig'de üst üste 3. maçını kazandı.
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