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Fenerbahçe tek golle kazandı

Fenerbahçe tek golle kazandı
Fenerbahçe tek golle kazandı

Fenerbahçe, Süper Lig’de Medipol Başakşehir’i Diego Rossi’nin attığı golle 1-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında tek golle kazandı. Müsabakanın 84. dakikasında Başakşehir kalecisi Volkan Babacan'ın uzaklaştırmaya çalıştığı topu orta sahanın önünde kazanan Arao pasını Diego Rossi'ye verdi. Rossi, ceza sahası dışından yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderirken, takımına galibiyeti getirdi.
Fenerbahçe, 9. haftada Fatih Karagümrük'ü 5-4, 10. haftada MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ederken, Başakşehir karşısında alınan 1-0'lık galibiyetle birlikte Spor Toto Süper Lig'de üst üste 3. maçını kazandı.

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