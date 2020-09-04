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Fenerbahçe Tolgay Arslan ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Tolgay Arslan ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe Tolgay Arslan ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe, Tolgay Arslan ile anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Fenerbahçe Tolgay Arslan ayrılığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada futbolcusu Tolgay Arslan ile anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi. Fenerbahçe'nin konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Futbol A Takımımızın oyuncularından Tolgay Arslan ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Tolgay Arslan'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.”
30 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli forma ile 33 resmi müsabakada görev almıştı.

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