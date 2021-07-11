Fenerbahçe, Topuk Yaylası'nda antrenmanlarını sürdürüyor

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen günün ikinci antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra kondisyon ağırlıklı oyunlarla süren idman, şut çalışmasının ardından yarı sahada gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Genç oyuncular kamptan ayrıldı

Fenerbahçe'de 5 futbolcu Topuk Yaylası kampından ayrıldı. Teknik Direktör Vitor Pereira'nın talimatıyla Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Emir Miray Köksal ve Murat Sağlam İstanbul'a gönderildi. Söz konusu oyuncular çalışmalarına Samandıra'da devam edecek.

Ali Koç, Topuk Yaylası'ndan ayrıldı

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç sabah saatlerinde takımı ziyaret etmişti. Futbolcularla selamlaşan ve Teknik Direktör Vitor Pereira ile bir toplantı gerçekleştiren Koç, daha sonra Topuk Yaylası Tesisleri'nden taraftarı selamlayarak helikopterle ayrıldı.



Ozan Buğra Koşar - Ali Yıldız