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Fenerbahçe, Trabzon'da

Fenerbahçe, Trabzon'da
Fenerbahçe, Trabzon'da

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Trabzon’a geldi.

Sarı-lacivertli kafile Türk Hava Yollarına ait (THY) özel bir uçak ile saat 18.20 sıralarında Trabzon Havaalanı'na indi. Fenerbahçe kafilesini az sayıda taraftar karşılarken, teknik direktör Jorge Jesus'a, minik taraftarlar çiçek verdi. Futbolculara sevgi gösterisinde bulunan sarı-lacivertli taraftarlar yanlarında getirdikleri formaları imzalattılar. Fenerbahçe kafilesi geniş güvenlik önlemleri altında kendisini bekleyen araçlara binerek otele doğru yola çıktı.

Gökmen Şahin - Ozan Köse
 

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