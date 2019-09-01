Fenerbahçe Trabzonspor Canlı Anlatım

FENERBAHÇE:1 TRABZONSPOR:1

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53' Uğurcan'dan bir kurtarış daha! Sağdan yapılan ortaya Kruse kadayı vurdu. Uğurcan son anda kornere çeldi topu.

51' Bu kez Trabzonspor gole yaklaştı! Savunma arkasına sarkan Sosa, karşı karşıya pozisyonda aşırtma denedi. Kalesini terk eden Altay gole izin vermedi.

46' Trabzonspor'da Avdijaj'ın yerine Doğan Erdoğan oyunda Donis Avdijaj - Dogan Erdogan

Maç Başladı 46' İkinci yarı başladı

Kadıköy'de ilk yarı sona erdi.

Pozisyon 45' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Tolga'nın ara pasında Rodrigues karşı karşıya pozisyonda kaleciyi geçti ancak topu ayağından açınca açısını kaybetti. Vuruşunda top uzak direğin yanından auta gitti.

44' DİREK! Kruse'nin pasında Rodrigues ceza yayından sert vurdu, top yan direkten döndü

Pozisyon 42' Ceza alanı solundan sıfıra inen Kruse, topu sağ ayağına alıp vurdu, top yan ağlarda kaldı.

Sarı Kart 40' Avdijaj ile tartışan Dirar sarı kart gördü

36' Rodrigues'in ceza alanı dışından şutunda savunmadan dönen topa Emre vurdu. Yandan aut.

34' Nwakaeme müthiş bir çalımla iki rakibinden sıyrılıp ceza alanına girdi, sol çaprazdan vuruşunda top yandan dışarı gitti. Nwakaeme penaltı bekliyor. Fırat Aydınus bir süre bekledikten sonra atışı kullandırdı.

32' Sosa'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Hüseyin'in ön direkte kafa vuruşu dışarı gitti.

29' Avdijaj'ın sağdan müthiş ortasında kale sahası önüne geriden gelen Ekuban kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi.

Deplasman Golü 28' GOL! Ekuban attı! Trabzonspor eşitliği yakalıyor...

26' Hakem Fırat Aydınus su molası verdi.

24' Sosa sağdan bir serbest vuruş daha kullandı. Ön direkte Dirar karşıladı.

23' Ekuban'ın sağda yerden ortasında Sörloth'tan önce Zanka topu karşıladı.

22' Sosa'nın ceza alanına kullandığı serbest vuruşta kafalardan seken topu Tolga Ciğerci uzaklaştırdı.

18' Rakibinden çaldığı topla rakip ceza sahasına kadar yaklaşan Rodrigues savunma arkasına sarkan Kruse'yi gördü. Soldan sıfıra inen Alman yıldızın dışarı çevirdiği topa hamle yapan Rodrigues tek vuruşla topu ağlara gönderdi.

Ev Sahibi Golü 17' GOL! Rodrigues attı! Fenerbahçe öne geçiyor...

12' Deniz Türüç'ün sağ çaprazdan sol ayağıyla çektiği şutta Uğurcan köşeye giden topu kurtardı.

9' Ozan Tufan ile tartışan Sosa sarı kart gördü.

7' Jailson'un ceza alanı dışından şutunda top az farkla auta çıktı

3' Fenerbahçe oldukça baskılı başladı! Trabzonspor sahasından çıkmakta zorlanıyor

1' Fenerbahçe 13. saniyede gole yaklaştı! Kruse'nin pasında ceza alanında topla buluşan Muriqi karşı karşıya pozisyonda vurdu, top Uğurcan'dan döndü. Devamında Muriqi için ofsayt bayrağı havada

1' Zorlu maç başladı! İki takıma da başarılar...