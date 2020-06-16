Fenerbahçe Trabzonspor Canlı Anlatım

FENERBAHÇE:0 TRABZONSPOR:1

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24' Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, saha kenarından Alexander Sörloth ile girdiği diyalogun ardından hakem Cüneyt Çakır'a itirazlarını sürdürünce ikinci sarı kart ile oyun dışında kaldı. Sörloth da sarı kart gördü

6' Sörloth Trabzonspor'u 1-0 öne geçiren golü kaydetti

5' Rodrigues'in kullandığı köşe vuruşunu kaleci Uğurcan yumruklayarak uzaklaştırdı.

4' Fenerbahçe maçın ilk köşe vuruşunu sol kanattan kullanacak.

2' Maça daha presli başlayan taraf Fenerbahçe oldu.

1' Hakem düdüğü çaldı ve maç başladı

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Tolga, Zajc, Deniz, Rodrigues, Muriqi

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth