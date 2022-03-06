Fenerbahçe Trabzonspor Maç Anlatımı

FENERBAHÇE 1-1 TRABZONSPOR

Maç Anlatımı

1'Maç başladı

10. dakikada Fenerbahçe, kurduğu baskı sonrasında topu kazanırken, meşin yuvarlak sağ kanattan ceza sahasına giren Mert Hakan Yandaş'ta kaldı. Bu futbolcunun çaprazdan şutunda Uğurcan'dan dönen topu savunma uzaklaştırdı.

17. dakikada hakem Zorbay Küçük, VAR uyarısı sonrasında İrfan Can'ın Siopis'e yaptığı hareketi izledi ve bu futbolcuya direkt kırmızı kart göstererek oyun alanının dışına gönderdi.

22. dakikada Nwakaeme'nin pasında topla buluşan Abdülkadir, soldan ceza sahasına girip penaltı noktasına çevirdi. Zajc'a çarpan top boşta kalırken, Nwakaeme düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi. 0-1

35. dakikada Crespo'nun sağdan yaptığı ortada arka direkte Szalai kafayı vurdu. Uğurcan'ın çıkardığı top Serdar Dursun'un önünde kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda Ahmetcan kafayla çizgiden çıkarırken, Zajc'a çarpan top auta gitti.

45'İlk yarı sona erdi

46'İkinci yarı başladı

50' Sağ kanattan içeri sokulan Mert Hakan, topu içeri çevirdi. Ceza sahasında Denswil uzaklaştırdı.

53' Nwakaeme sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Serdar Aziz uzaklaştırdı.

68' Visca sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta topu ceza sahasına göndermek istedi. Top barajdan döndü.

71' GOL! Miha Zajc, Fenerbahçe'ye Trabzonspor karşısında 1-1'lik eşitliği getiren golü attı. Mert Hakan sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta içeri ortaladı. Ceza sahasında Miha Zajc'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti.Gol - Miha Zajc

75' Bakasetas'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Nwakaeme'nin kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

------------------

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Altay, Szalai, Serdar, Min Jae, Osayi, Crespo, Mert Hakan, Zajc, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun.

Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Peres, Denswil, Ahmetcan, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Nwakaeme, Cornelius.