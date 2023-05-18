Fenerbahçe - Trabzonspor! Maçı Canlı Anlatım!

FENERBAHÇE 1 - 0 TRABZONSPOR
CANLI ANLATIM
1' Maçta ilk düdük geldi.
6' İlk isabetli şut. Fenerbahçe'de ceza sahasında topla buluşan Batshuayi, pasını Arda Güler'e bıraktı. Arda, sağ çaprazda kaleye yerden bir şut gönderdi. Kaleci Uğurcan üstüne gelen topta hata yapmadı.
11' GOL! Fenerbahçe Batshauyi'nin golü ile öne geçti.Gol - Michy Batshuayi
26' Maçta tempo düşük ilerliyor.
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İLK 11'LER:
FENERBAHÇE: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Miha Zajc, Arda Güler, Diego Rossi, Michy Batshuayi, Enner Valencia.
TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Hüseyin, Bartra, Eren, Doğucan, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Visca, Umut Bozok.
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