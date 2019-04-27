Fenerbahçe Trabzonspor maçı CANLI ANLATIM | Fenerbahçe Trabzonspor maçı kaç kaç?

İşte İlk 11'ler

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Dirar, Zajc, Ayew, Soldado.

Teknik Direktör: Ersun Yanal

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Hüseyin, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Yusuf, Nwakaeme, Rodallega.

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Fenerbahçe ile Trabzonspor 123. randevuda

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 45 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 10 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekip, 91 lig, 12 Türkiye Kupası, 9 özel, dörder Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası olmak üzere, toplam 122 maçtan 48'ini kazandı, bordo-mavili takım ise 38 galibiyet elde etti. Taraflar 36 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin 154 golüne, Trabzonspor 132 golle cevap verdi.

Ligde Fenerbahçe önde

Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 91 kez karşı karşıya geldi. Lig maçlarında Fenerbahçe 37, Trabzonspor 23 galibiyet aldı, 31 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe'nin ligdeki 120 golüne, Trabzonspor 91 golle cevap verdi. Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan maçı bordo-mavililer 2-1 kazandı.

Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 22 yıldır yenemiyor

Bordo-mavililer ezeli rakibi Fenerbahçe'yi İstanbul'da 22 yıldır yenemiyor. Bordo mavililer, Kadıköy'de en son 23 Ağustos 1997'de 3-1'lık galibiyet alırken, söz konusu tarihten sonra dış sahada maç kazanamadı. İki takım arasında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılan toplam 58 resmi ve özel maçta Fenerbahçe'nin 27, Trabzonspor'un ise 11 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 20 maçta eşitliği bozamazken, Fenerbahçe 84, Trabzonspor ise 55 gol attı.

Karaman ve Yanal 2. kez karşılaşacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, kariyerlerinde ikinci kez karşılaşacaklar. Karaman, 22 yıllık geleneği Kadıköy'de bitirmek isterken, Yanal ise kötü gidişe dur demek için taktik savaşı verecek.

Spor Toto Süper Ligin 30. haftasında 27 Nisan Cumartesi günü Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan müsabakada Ünal Karaman ve Ersun Yanal takımları adına taktik savaşı verecek. İki teknik adam, kariyerlerinde 29 Şubat 2008'de karşılaştı. Konyaspor'un Trabzonspor'u 1-0 mağlup ettiği maçta Ünal Karaman, Konyaspor'un başında yer alırken, Yanal ise bordo-mavili takımı çalıştırıyordu.

Karaman, 22 yıllık geleneği bozmak istiyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, bordo-mavililerin 22 yıldır dış sahada yenemediği Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenerek bu hasreti bitirmek istiyor. Sezonun ilk yarısında Trabzon'da 2-1 mağlup ettiği Fenerbahçe karşısında 8 yıllık galibiyet özlemini bitirerek bir ilke imza atan bordo-mavililerin teknik patronu, bu kez aynı başarıyı İstanbul'da yaşamak istiyor. Ünal Karaman, bordo-mavililerin Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 1997 yılında 3-1 yendiği maçta oyuncu olarak sahada yer alıyordu. Trabzonspor'un İstanbul'da Fenerbahçe karşısındaki son galibiyetinde sahada yer alan Ünal Karaman, Hami Mandıralı ve Tolunay Kafkas'ın ardından takımın 3. golünü atmıştı. Karaman, oyuncu olarak gösterdiği başarıyı bu kez teknik direktör olarak göstermeye çalışacak.

Yanal, kötü gidişe dur demeye çalışacak

Toplamda 5 sezon Trabzonspor'u çalıştıran Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin başında kötü günler geçiriyor. Sarı-lacivertli takım ile çıktığı 14 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Yanal, 33 puan ile 14. sırada bulunan Fenerbahçe'yi ligin alt sıralarından kurtarmaya çalışıyor. Trabzonspor ile oynanacak maçı kazanarak kötü gidişe dur demeye çalışacak olan Yanal, 22 yıllık geleneği de sürdürmeye çalışacak.

Anthony Nwakaeme Fenerbahçe'ye bileniyor

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme, Fenerbahçe'ye bileniyor. Süper Lig'de ilk sezonunu geçirmesine rağmen Beşiktaş ve Galatasaray kalelerini boş geçmeyen Nijeryalı oyuncu sarı-lacivertli takımı da boş geçmek istemiyor.

Spor Toto Süper Lig'de attığı 10 gol ve yaptığı 7 asistle fırtına gibi esen Trabzonspor''un Nijeryalı oyuncusu Nwaekeme Fenerbahçe maçını bekliyor. Türkiye'de ilk sezonu olmasına rağmen takıma önemli katkı sağlayan Nwakaeme, başaralı bir sezon geçiriyor. Beşiktaş ve Galatasaray kalesini boş geçmeyen yıldız oyuncu 27 Nisan Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacakları Fenerbahçe kalesini de boş geçmemeyi hedefliyor.

Nwakaeme atıyor Trabzonspor kazanıyor

Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'nin Süper Lig'de gol attığı maçları da kaybetmedi. Bordo-mavililer, 30 yaşındaki futbolcunun rakip ağları sarstığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Söz konusu müsabakalarda Trabzonspor hanesine 20 puan yazdırdı. Bu sezon 22 mücadelede görev alan tecrübeli futbolcu, 20 maçta sahaya ilk 11'de çıktı. 1771 dakika sahada kalan oyuncu, 10 gol atıp 7 de asist yaptı.

Nwakaeme'nin Süper Lig'de gol attığı maçlar:

Trabzonspor: 4 - Galatasaray: 0 (2 gol)

Beşiktaş: 2 - Trabzonspor: 2 (1 gol)

Trabzonspor: 4 - Ç.Rizespor: 1 (1 gol)

Kasımpaşa: 2 - Trabzonspor: 2 (2 gol)

Trabzonspor: 2 - Akhisarspor: 1 (1 gol)

B.B. Erzurumspor: 0 - Trabzonspor: 1 (1 gol)

Trabzonspor: 4 - Antalyaspor: 1 (1 gol)

Trabzonspor-Evku Y. Malatyaspor: 2-1 (1gol)