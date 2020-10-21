İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı Cüneyt Çakır'ın

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı Cüneyt Çakır'ın
Fenerbahçe - Trabzonspor maçı Cüneyt Çakır'ın

Süper Lig’in 6. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı. Pazar günü İstanbul'da oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

23 Ekim Cuma
20.00 Kasımpaşa - Göztepe: Burak Şeker

24 Ekim Cumartesi
13.30 MKE Ankaragücü - A. Hatayspor (ERTELENDİ)
16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - İH Konyaspor: Özgür Yankaya
19.00 BB Erzurumspor - Galatasaray: Arda Kardeşler
19.00 M. Başakşehir - FT Antalyaspor: Ali Palabıyık

25 Ekim Pazar
13.30 Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği: Halis Özkahya
16.00 A. Alanyaspor - Fatih Karagümrük: Mete Kalkavan
19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor: Cüneyt Çakır

26 Ekim Pazartesi
20.00 Y. Denizlispor - Beşiktaş: Alper Ulusoy
20.00 DG Sivasspor - Ç. Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu

İLGİLİ HABER
Cüneyt Çakır 5. kez Fenerbahçe - Trabzonspor maçı yönetecek Cüneyt Çakır 5. kez Fenerbahçe - Trabzonspor maçı yönetecek

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.