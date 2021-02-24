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Fenerbahçe Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 15.30'da başladı. Isınma hareketlerinin ardından pas ve koordinasyon çalışması yapıldı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

İrfan Can Kahveci ile Filip Novak antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, Luiz Gustavo özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştı. Sadık Çiftpınar ise belindeki ağrı sebebiyle tedavi gördü.

Sarı-lacivertliler, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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