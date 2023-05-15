Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek

Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta heyecanı yarın, 17 Mayıs Çarşamba ve 18 Mayıs Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Haftanın en önemli karşılaşması olan Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

Ligde 34. haftanın programı ve hakemler şöyle:

Spor Toto Süper Lig'de 34. haftanın programı ve hakemler şöyle:

Yarın

17.00 DG Sivasspor - Kasımpaşa: Ali Şansalan

20.00 İstanbulspor - Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Corendon Alanyaspor - Konyaspor: Çağdaş Altay

17 Mayıs Çarşamba

17.00 Medipol Başakşehir - Ümraniyespor: Burak Pakkan

20.00 Ankaragücü - FTA Antalyaspor: Ümit Öztürk

20.00 Fatih Karagümrük - Adana Demirspor: Kadir Sağlam

18 Mayıs Perşembe

20.00 Fenerbahçe - Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen

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