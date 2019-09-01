Fenerbahçe Trabzonspor Şifresiz Canlı İzle Az Tv İdman Tv, Justin Tv Netspor maçı veriyor mu? Süper Lig'de bugün zorlu maçta Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Yunanistan temsilcisi AEK'ya sahasında 2-0 yenilmesine karşın gruplara kalarak yoğun bir maç trafiği yaşayan ve Süper Lig'de deplasmanda 8 maçtır yenilgi yüzü göremeyen Trabzonspor, bugün ezeli rakibi Fenerbahçe ile zorlu bir müsabakaya çıkacak. Trabzonspor, İstanbul'da sarı-lacivertliler karşısında en son galibiyetini 23 Ağustos 1997'de 3-1'lık sonuçla elde etmişti. Söz konusu dönemden sonra rakibi önünde son 22 dış saha maçında 12 mağlubiyet, 10 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi. Fenerbahçe'nin 38 golüne bordo-mavililer 18 golle yanıt verdi.

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga, Emre, Deniz Türüç, Rodrigues, Kruse, Vedat Muric

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Avdijaj, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon sahasında Fenerbahçe karşısındaki 8 yıllık galibiyet özlemine ve 18 maçlık hasreti bitirmişti. Bordo-mavililer geçtiğimiz sezonun 30. haftasında ise Kadıköy'de oynadığı ve 1-0 önde getirdiği maçın 90+5 dakikasında kalesinde gördüğü golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrılarak rakibi karşısında hasreti bitirememişti. Karadeniz ekibi geçtiğimiz sezon elinden kaçırdığı rakibini bu kez yenerek 22 yıllık galibiyet özlemini bitirmeyi hedefliyor.

Trabzonspor ligde 14 maçtır yenilmiyor

Karadeniz ekibi Süper Lig'de 14 maçtır yenilmiyor. Bordo-mavililer geçtiğimiz sezon 12 maçlık yenilmezlik serisi yakalarken bu sezonda ligde oynadığı son iki maçta yenilmedi. Bordo-mavililer söz konusu süreçte 10 galibiyet elde ederken 4 maçtan ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, Süper Lig'de deplasmanda ise 8 maçtır yenilmiyor.

İki takım 124. randevuda

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Trabzonspor bugün 124. kez karşı karşıya gelecekler. 45 yıllık rekabette galibiyet sayısında sarı-lacivertli ekibin 10 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 45 yıllık rekabette, sarı-lacivertli ekip, 123 maçtan 48'ini kazandı, bordo-mavili takım ise 38 galibiyet elde etti. Taraflar 37 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin 155 golüne, Trabzonspor 133 golle cevap verdi.

Fenerbahçe Trabzonspor nasıl canlı izlenir?

Fenerbahçe Trabzonspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz. Mücadele bu akşam AZ TV ve İdman Tv ekranlarından ise canlı olarak yayınlanmayacak.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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