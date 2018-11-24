Fenerbahçe, Trabzonspor'a karşı 37-22 üstün

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, rakibi karşısında kazanarak son haftalardaki çıkışını sürdürmek istiyor. İki takım arasında ligde oynanan 90 müsabakanın 37'sini sarı-lacivertli ekip kazanırken, 22'sinde de kazanan taraf Trabzonspor oldu. 31 müsabaka ise beraberlikle sonuçlanmıştı.

Fenerbahçe, Trabzon'da kaybetmiyor

Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmanda Trabzonspor ile oynadığı müsabakaları son 8 yıldır kaybetmedi. Sarı-lacivertli ekip, en son 23 Ağustos 2010'da Hüseyin Avni Aker'de 3-2'lik skor ile bordo-mavililere mağlup oldu. Söz konusu tarihten bugüne kadar Trabzon'da oynanan maçlarda Fenerbahçe, 5 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, rakip ağlara attığı 18 gole karşı kalesinde ise sadece 3 gol yedi.

Kilit adam Valbuena

Fenerbahçe'de son haftalarda gösterdiği etkili performansla Fransız futbolcu Mathieu Valbuena ön plana çıkıyor. Valbuena, sarı-lacivertli ekibin son üç maçında takımına 2 gol, 3 asistlik katkı sağladı ve 5 gole doğrudan katkı sağlamış oldu. Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynayacağı müsabakada da Fransız yıldızın etkili performansıyla sarı-lacivertlileri sırtlaması bekleniyor.

Sakat ve cezalılar

Fenerbahçe'de Jailson ve Soldado, Trabzonspor maçı öncesinde cezalı durumda bulunuyor. Oğuz Kağan Güçtekin, Ferdi Kadıoğlu ve Tolga Ciğerci'nin sakatlıkları sürerken, Hasan Ali Kaldırım ve Şener Özbayraklı'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Aynı zamanda Hasan Ali Kaldırım, Karadeniz ekibi karşısında sarı kart görmesi durumunda önümüzdeki hafta oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Ozan Buğra Koşar

